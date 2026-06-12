Un paso importante para el futuro de Tunja!

Desde el Partido MIRA dimos un paso trascendental para el futuro de la capital boyacense al inscribir oficialmente a Nohora Milena Cano como nuestra candidata a la Alcaldía de Tunja para las elecciones atípicas que se realizarán el próximo 26 de julio.

Este importante momento estuvo acompañado por nuestro Senador Carlos Eduardo Guevara, así como por líderes y ciudadanos comprometidos con el desarrollo, el bienestar y la transformación de Tunja.

Con liderazgo, experiencia y una profunda vocación de servicio, Nohora Milena, mujer tunjana comprometida con su ciudad, presenta una propuesta orientada a recuperar la ética en lo público, fortalecer la identidad de Tunja, restablecer la gobernanza y reconstruir la confianza institucional durante el tiempo restante de gobierno.

Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa y garantía de la libertad religiosa, promoviendo el respeto por los derechos y las convicciones de todos los ciudadanos, como base fundamental para la convivencia y la construcción de una sociedad más justa.

Creemos que Tunja merece una administración transparente, cercana a la gente y enfocada en responder a las necesidades de la comunidad. Por ello, invitamos a los tunjanos a sumarse a este propósito de renovación y buen gobierno.

¡Es momento de recuperar a Tunja!