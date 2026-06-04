La bancada del Partido MIRA advierte que los 794 nuevos policías anunciados para Bogotá llegarán a las localidades sin las motocicletas, cámaras y vehículos ya financiados, debido a la burocracia distrital.

La bancada del Partido MIRA advierte que el refuerzo policial llegará a varias localidades sin las motocicletas, cámaras y vehículos ya financiados con recursos públicos, retenidos por trámites y burocracia.

Bogotá D.C., 4 de junio de 2026. Los concejales de la bancada del Partido MIRA en el concejo de Bogotá, Samir Bedoya Piraquive y Fabián Andrés Puentes Sierra, lanzaron una fuerte advertencia. Los 794 nuevos policías anunciados por el alcalde Carlos Fernando Galán llegarán a las localidades sin herramientas clave. Específicamente, no contarán con las motocicletas, cámaras y vehículos que ya fueron adquiridos con recursos públicos.

Actualmente, estos elementos siguen sin entrega, instalación u operación efectiva. Por esta razón, los cabildantes calificaron el refuerzo como necesario, pero advirtieron una cruda realidad. Sin equipos en funcionamiento, la iniciativa se traduce en más burocracia y menos seguridad.

Distribución del nuevo pie de fuerza policial en las localidades

Del total anunciado, 684 uniformados se destinarán a fortalecer la seguridad territorial. El objetivo es lograr una mayor presencia en localidades críticas. Entre ellas se encuentran Kennedy (88), Suba (84), San Cristóbal (45), Bosa (43), Rafael Uribe Uribe (40) y Engativá (37).

Sin embargo, los reportes de las alcaldías locales revelan un panorama preocupante. Los equipos para movilizar y monitorear a este pie de fuerza permanecen detenidos en trámites, traslados y adecuaciones. Debido a esto, continúan sin prestar servicio en los barrios.

Hallazgos del Partido MIRA: Presupuestos ejecutados vs. Equipos fantasmas

Los hallazgos de la bancada muestran un patrón que se repite constantemente. En Santa Fe, la localidad con mayor tasa de homicidios en 2025 según ProBogotá, hay 21 motocicletas verificadas técnicamente. A pesar de ello, ninguna ha sido entregada ni está en operación.

Un escenario similar ocurre en Rafael Uribe Uribe, donde los homicidios crecieron 46,3% en 2025. Allí, las cámaras registran 100% de ejecución financiera, pero reportan cero unidades adquiridas, instaladas o funcionando. Además, 18 motos siguen atrapadas en proceso de adecuación.

Por otra parte, en Puente Aranda, localidad con un alza del 44% en homicidios, hay 14 motos sin entregar. Sus cámaras registran una ejecución financiera del 100% frente a una ejecución física de apenas el 50%. En Kennedy figuran 36 motocicletas con ejecución física y financiera en 0%. Finalmente, en Engativá y Tunjuelito los convenios de cámaras de 2025 reportan giros del 100% sin instalación acreditada.

Exigencias a la Administración Distrital: Trazabilidad y cronogramas reales

“Celebramos que lleguen más policías a Bogotá, pero no podemos permitir que lleguen a las localidades sin herramientas para responder. La seguridad no se mide por anuncios, contratos o dinero girado; se mide con motos en la calle, cámaras funcionando y presencia real en los barrios”, afirmó el concejal Samir Bedoya Piraquive.

Por su parte, el concejal Fabián Andrés Puentes Sierra sostuvo: “Hay localidades con el presupuesto ejecutado al 100% en el papel, pero con cero cámaras instaladas y motos que no salen a la calle”.

El cabildante pidió a la Administración Distrital publicar una matriz de trazabilidad e impacto por localidad. Esta herramienta debe incluir el contrato, valor, número de equipos, fechas de compra y entrega, estado de operación, integración al C4 y resultados verificables. Asimismo, exigió un cronograma público de entrega inmediata que priorice a las zonas que recibirán nuevos uniformados y aún tienen equipos pendientes.

Bogotá necesita más policías, pero también menos trámites y burocracia: motos entregadas, cámaras funcionando y equipos operando. De lo contrario, advierte la bancada del Partido MIRA, la ciudad tendrá más uniformados en las calles sin las herramientas suficientes para proteger a la ciudadanía.