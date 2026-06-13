El concejal Samir Bedoya Piraquive denunció que 139 contratistas acumulan 436 contratos simultáneos en Bogotá por $19.200 millones, cuestionando la falta de supervisión y el acceso a oportunidades laborales.

Bogotá, 13 de junio de 2026. La Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá reveló una cifra alarmante: 139 contratistas acumulan 436 contratos simultáneos en lo corrido de 2026. El valor total de estos acuerdos supera los $19.200 millones.

Esta preocupante situación fue denunciada por el concejal Samir Bedoya Piraquive, del partido MIRA, quien cuestiona la transparencia y la gestión de la contratación pública en la capital.

¿Privilegios en la contratación pública?

El análisis detalla que cada contratista concentra, en promedio, 3,14 contratos simultáneos. Los datos son claros:

126 contratistas tienen tres contratos activos.

10 contratistas cuentan con cuatro.

3 contratistas alcanzan los seis contratos al mismo tiempo.

“Una sola persona firmó seis contratos de prestación de servicios por $440 millones. La pregunta es: ¿se trata de un privilegio? ¿Quién verifica que estas personas puedan cumplir, al mismo tiempo, todas las obligaciones?”, cuestionó el cabildante.

El impacto en el empleo y la transparencia

Bedoya Piraquive enfatizó que esta concentración de contratos afecta directamente el acceso de otros profesionales bogotanos al sector público. Según el concejal, estos 436 contratos podrían haber beneficiado a cerca de 300 personas adicionales que hoy buscan una oportunidad laboral sin éxito.

Aumento de la contratación por prestación de servicios (OPS)

La denuncia también resalta el crecimiento desmedido de la contratación por prestación de servicios en los últimos años:

2023: 665 contratos anuales.

665 contratos anuales. 2024: 1.223 contratos (primer año de la administración actual).

1.223 contratos (primer año de la administración actual). 2025: 1.111 contratos, alcanzando un valor histórico de $76.858 millones.

1.111 contratos, alcanzando un valor histórico de $76.858 millones. 2026 (parcial): Ya suma $42.243 millones.

Exigencias a la Administración Distrital

El concejal exigió a la Administración responder con soportes sobre cuatro puntos clave:

Identificación de las entidades con mayor número de contratos simultáneos. Número de contratos que corresponden a actividades permanentes. Controles aplicados por los supervisores antes de certificar el cumplimiento. Implementación de una herramienta que cruce información contractual entre entidades.

Finalmente, el concejal Samir Bedoya Piraquive insistió en la necesidad de proveer plantas de personal mediante concursos de mérito, garantizando la meritocracia y el buen manejo de los recursos públicos. “Bogotá no puede seguir concentrando contratos en pocas manos mientras miles de profesionales esperan una oportunidad”, concluyó.