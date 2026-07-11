El Partido MIRA denuncia que el Distrito improvisa en la transición eléctrica en Bogotá: hay más de 120.000 vehículos matriculados en 2026, pero solo 15 cargadores públicos propios y ninguna meta de expansión.

La bancada del Partido MIRA en el Concejo de Bogotá denunció que la Administración Distrital promueve la compra de vehículos eléctricos sin responder una pregunta elemental: ¿tiene la ciudad la capacidad energética para sostener este crecimiento y qué pasaría con la red de carga ante un eventual racionamiento?

Las respuestas oficiales de la propia Administración lo confirman. La Secretaría Distrital de Movilidad señaló que la continuidad del servicio depende del Sistema Interconectado Nacional. Asimismo, afirmó que los análisis de confiabilidad corresponden a entidades nacionales como la UPME, el Ministerio de Minas y Energía y los operadores de red.

Frente al riesgo energético que ella misma impulsa, la Alcaldía se declaró sin evaluación propia y trasladó la responsabilidad a la Nación.

“El Distrito está vendiendo un futuro eléctrico sin haber comprobado si hay energía para encenderlo. Reconocen que no han evaluado el riesgo de un racionamiento sobre la red de carga y, aun así, le trasladan la responsabilidad a la Nación. Eso no es planear: es improvisar”, denunció el concejal Fabián Puentes Sierra.

¿Está preparada la transición eléctrica en Bogotá ante un eventual racionamiento?

Ante la creciente demanda por carga eléctrica y la sostenibilidad frente a una menor disponibilidad energética, la Secretaría de Movilidad no confirmó que existan sistemas de respaldo frente a fallas o insuficiencia del servicio.

Al preguntarles si las estaciones instaladas cuentan con sistemas de almacenamiento energético, la Secretaría no dio certezas. Se limitó a señalar que los operadores deben contar con planes de contingencia, sin precisar cuántas estaciones tienen respaldo real ni bajo qué condiciones operarían durante una interrupción del servicio.

En otras palabras: si mañana hay una falla o una restricción, nadie en el Distrito sabe cuántos cargadores seguirían funcionando.

El Distrito no sabe cuántos cargadores hay en su propia ciudad

Según el Registro Distrital Automotor, los vehículos eléctricos e híbridos enchufables matriculados en Bogotá pasaron de 23.654 en 2022 a 120.372 en 2026. Esto evidencia un crecimiento del 410% en este parque automotor en solo cuatro años.

Frente a esa demanda, la infraestructura pública es crítica:

El Distrito solo opera 6 estaciones y 15 cargadores públicos propios .

. Estos puntos están distribuidos en apenas 5 de las 20 localidades de la ciudad.

15 localidades no tienen ni un solo punto de carga público.

La propia Secretaría reconoció que no tiene una meta específica de ampliación para 2026 y 2027 en estaciones, cargadores o capacidad instalada. A esto se suma que la Administración no consolida la información de los puntos de carga existentes, sino que remite a una plataforma nacional. La ciudad carece de un inventario propio, actualizado y completo.

“Más de 120 mil vehículos eléctricos ya ruedan en Bogotá, pero la Administración no sabe con certeza cuántos puntos de carga hay, no tiene metas para ampliarlos y no confirma si la infraestructura resistiría una interrupción del servicio. Los ciudadanos no pueden ser el conejillo de indias de la falta de planeación”, cuestionó el concejal Puentes.

Las exigencias del Partido MIRA para corregir el rumbo

La transición eléctrica en Bogotá es necesaria para mejorar la calidad del aire y proteger la salud de los ciudadanos. Sin embargo, no se puede incentivar la compra de vehículos sin garantizar la infraestructura para cargarlos ni la energía para sostenerlos.

Por estas omisiones, la bancada del Partido MIRA exigió a la Administración Distrital:

Evaluar y publicar la capacidad energética real de Bogotá , en articulación con Enel, la UPME y el Ministerio de Minas y Energía.

, en articulación con Enel, la UPME y el Ministerio de Minas y Energía. Confirmar cuántas estaciones cuentan efectivamente con sistemas de respaldo o almacenamiento energético.

o almacenamiento energético. Fijar metas cuantitativas de infraestructura de carga para 2026 y 2027 , con presupuesto y cronograma de ejecución.

, con presupuesto y cronograma de ejecución. Consolidar y publicar un inventario distrital de puntos de carga, priorizando el sur de Bogotá y las localidades que hoy no tienen cobertura.

Radicación de Proyecto de Acuerdo

Para resolver este vacío, la bancada radicó un Proyecto de Acuerdo en el Concejo. La iniciativa busca crear un mapa distrital de brechas de infraestructura de carga, identificar zonas deficitarias, atraer inversión privada mediante incentivos a empresas y fortalecer la seguridad energética de la ciudad.

Sin metas, sin datos y sin evaluación del riesgo energético, la movilidad eléctrica de la capital avanza a ciegas.