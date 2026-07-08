Éxito en el Congreso: La Cuarta Cumbre de Libertad Religiosa destaca el valor de la conciencia humana a nivel global

Bogotá — El pasado 3 de julio, el Congreso de la República fue el escenario de la Cuarta Cumbre de Libertad Religiosa, un evento que marcó un hito al realizarse en su primera versión de carácter internacional.







Organizado por el Partido Político MIRA, el encuentro reunió a más de 265 asistentes y culminó con un fuerte llamado a proteger el derecho a la libertad de conciencia en Colombia y en el mundo.



La cumbre se consolidó como un espacio de diálogo legislativo y social de alto nivel. El evento contó con la participación de tres expertos nacionales y tres invitados internacionales de gran peso político. Entre las figuras globales que acompañaron la jornada, destacó la presencia del Presidente del Parlamento de Suecia y de un destacado parlamentario brasileño, quienes aportaron una perspectiva comparada sobre los retos actuales en materia de libertades fundamentales en Europa y América Latina.



Bajo el tema central “El ser humano como sujeto de conciencia”, los paneles de expertos exploraron la profundidad del foro interno de las personas. Durante la jornada, se analizó cómo las convicciones, los valores y la espiritualidad son elementos inseparables de la dignidad humana, los cuales el Estado y las instituciones deben garantizar plenamente.

La convergencia de voces nacionales e internacionales permitió entender que los desafíos frente a la libertad religiosa y de pensamiento trascienden fronteras, exigiendo respuestas conjuntas y marcos legales sólidos.



La jornada de trabajo dejó una conclusión principal y contundente: la importancia vital del derecho a la libertad de conciencia.

Los panelistas e invitados coincidieron en que salvaguardar este derecho no es únicamente un mandato constitucional en Colombia, sino un pilar democrático indispensable a nivel global. El evento cerró con el mensaje de que proteger la conciencia y el fuero interno de los individuos es el primer paso, y el más fundamental, para construir sociedades verdaderamente pluralistas, tolerantes y pacíficas.