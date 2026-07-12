“Nos quieren quitar la curul” defenderemos la voluntad de los ciudadanos

Desde el Partido Político MIRA rechazamos una presunta ponencia del Consejo Nacional Electoral que pretendería modificar la asignación de la última curul a la Cámara por Cundinamarca, desconociendo el escrutinio oficial y la decisión de 177.740 ciudadanos. Nuestro análisis técnico identificó inconsistencias como mesas duplicadas, resultados contradictorios, diferencias aritméticas, mesas incluidas sin solicitud y referencias a una mesa inexistente, además de la falta de respuesta a nuestras solicitudes de saneamiento. Exigimos un proceso transparente, respetuoso del debido proceso y sustentado en pruebas oficiales. Defenderemos la voluntad expresada en las urnas y ejerceremos todas las acciones jurídicas necesarias para proteger la democracia y la confianza de los colombianos.