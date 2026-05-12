El concejal Fabián Puentes advierte que los nuevos torniquetes de piso a techo en el SITP vulneran la seguridad de mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida en Bogotá.

Bogotá D.C., 12 de mayo de 2026 – El concejal Fabián Puentes advirtió este martes en el Concejo de Bogotá que la medida implementada por TransMilenio para combatir la evasión, consistente en la instalación de los torniquetes del SITP de piso a techo, está generando graves afectaciones a usuarios vulnerables, sin que se hayan previsto soluciones alternativas para garantizar el acceso digno al transporte público.

“Estamos de acuerdo con combatir la evasión en el sistema, eso es una realidad. Sabemos que toda evasión le cuesta millones al sistema y que los afectados somos todos los bogotanos, especialmente quienes sí pagan su tiquete. Pero esta medida no pensó en las personas”, señaló el concejal durante la sesión plenaria.

El impacto de los nuevos torniquetes del SITP en la seguridad

El concejal Puentes proyectó ante el Concejo un video que circula en redes sociales en el que se evidencia cómo las personas tienen dificultad para traspasar los nuevos torniquetes del SITP en un bus zonal. “Me decía esta mañana una joven que una señora con tres niños quedó a puertas de caerse del bus porque no lograba ingresar en los torniquetes”, relató.

El concejal enfatizó que la lucha contra la evasión no puede hacerse a costa de la dignidad y la seguridad de los ciudadanos: “Hay medidas efectivas para reducir los colados, pero nunca afectando a los ciudadanos que todos los días necesitan el transporte público para ir al trabajo, asistir a colegios y universidades, acudir a centros médicos o regresar a sus hogares”.

Un llamado a revisar la función de los torniquetes del SITP

Fabián Puentes hizo un llamado a TransMilenio para que revisen de inmediato la implementación de los torniquetes del SITP, evalúen su impacto en grupos vulnerables y adopten soluciones que combinen el control de la evasión con el respeto a la movilidad digna de todos los bogotanos.

Contexto oficial del Sistema SITP – Datos TransMilenio (2025):