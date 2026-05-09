CEPLEM: Dos años formando liderazgo con valores para Colombia

El Centro de Pensamiento Luis Eduardo Moreno, celebra dos años promoviendo educación, reflexión ética y análisis responsable para fortalecer el ejercicio público y aportar al futuro del país.



El 9 de mayo de 2023 nació el CEPLEM, un espacio académico y de reflexión inspirado en el legado del Hno. Luis Eduardo Moreno, cuya vida íntegra continúa guiando iniciativas enfocadas en el bien común y la formación con valores.

En estos dos años, el Centro ha otorgado estí,ulos a 172 estudiantes, capacitado a más de 81.500 personas en liderazgo político, electoral y tecnológico, y graduado a 1.000 estudiantes en el primer diplomado sobre Libertad Religiosa y Cooperación Social.

Además, presentó el libro La Libertad Religiosa en Colombia ante líderes políticos, religiosos y académicos, llevando esta reflexión también a la FILBo. El CEPLEM continúa fortaleciendo el análisis político ético y responsable, reafirmando su compromiso con la transformación de Colombia.