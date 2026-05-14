Ni en el Mes de la Madre se detiene la violencia: una mujer en riesgo de feminicidio cada 37 minutos en Bogotá

Mientras la capital conmemora el Mes de la Madre, las cifras de agresiones contra las mujeres revelan una realidad crítica. La bancada del Partido MIRA en el Concejo de Bogotá, liderada por los concejales Fabián Puentes y Samir Bedoya, lanzó una alerta urgente sobre la magnitud de este fenómeno y la necesidad de fortalecer la protección institucional.

Cifras alarmantes de violencia contra la mujer en Bogotá

La gravedad de la situación se refleja en los datos del último año. Durante el 2025, se reportaron 71.116 atenciones a mujeres por violencia física, psicológica y sexual. Esta cifra representa el 68,4 % de todos los casos de violencia atendidos en la ciudad.

La tendencia no mejora en 2026. Entre enero y marzo, Medicina Legal registró 3.211 casos de violencia intrafamiliar, lo que supone un incremento del 7 % respecto al año anterior. Lo más preocupante es la frecuencia del peligro: la Secretaría Distrital de la Mujer reporta que, en promedio, cada 37 minutos una mujer entra en riesgo de feminicidio en Bogotá.

Localidades críticas y perfil de la violencia

El análisis territorial indica que la violencia no se distribuye de forma equitativa. Las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba concentran la mayor cantidad de casos. Además, las estadísticas muestran puntos clave sobre las víctimas y sus agresores:

Edades más afectadas: Mujeres entre 29 y 39 años, seguidas por jóvenes de 18 a 28 años.

Mujeres entre 29 y 39 años, seguidas por jóvenes de 18 a 28 años. El agresor en casa: En 2.481 casos, el agresor fue la pareja o expareja de la víctima.

En 2.481 casos, el agresor fue la pareja o expareja de la víctima. Nivel de riesgo: El 43 % de las valoraciones de riesgo realizadas fueron clasificadas como nivel extremo.

El Acuerdo 1052: Una herramienta para salvar vidas

Ante este panorama, el concejal Samir Bedoya enfatizó que no se trata de hechos aislados, sino de una problemática estructural que requiere respuestas oportunas. Por ello, la bancada MIRA destaca la importancia del Acuerdo 1052 de 2026, una iniciativa de su autoría que ya es norma de ciudad.

Este Acuerdo busca eliminar las barreras de acceso a la justicia mediante:

Atención 24/7: Garantizar que las Comisarías de Familia operen de forma permanente.

Garantizar que las Comisarías de Familia operen de forma permanente. Modalidad virtual: Facilitar que las mujeres denuncien sin importar restricciones de horario o movilidad.

Facilitar que las mujeres denuncien sin importar restricciones de horario o movilidad. Aumento de cobertura: Ampliar a 80 el número de Comisarías en la capital.

El concejal Fabián Puentes recordó que las Comisarías son la principal puerta de acceso a la justicia y su operación continua es vital para activar rutas de protección a tiempo. La bancada hace un llamado urgente a la Administración Distrital para priorizar la reglamentación de este Acuerdo y salvar vidas