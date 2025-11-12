Te orientamos sobre cómo inscribir tu cédula para las elecciones de 2026

Conoce los pasos, lugares y fechas para inscribir tu cédula y participar activamente en los próximos comicios.

El Partido MIRA invita a todos los ciudadanos colombianos a prepararse con anticipación para las elecciones del 2026, inscribiendo su cédula en el lugar más cercano o a través de los canales habilitados por la Registraduría Nacional.

En un nuevo video informativo, el Partido MIRA explica de forma clara y sencilla cómo realizar este proceso, ya sea en línea o de manera presencial. Allí se detallan los pasos a seguir, los puntos autorizados de inscripción y las fechas clave del 2025 para no quedarse por fuera del proceso electoral.

Además, el video incluye recomendaciones prácticas del Partido MIRA para ejercer el derecho al voto de manera responsable y consciente.

Participar es construir país.

👉 Infórmate, inscríbete y haz parte del cambio. ¡Tu voto cuenta!