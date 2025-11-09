Las Juntas de Acción Comunal: el corazón del desarrollo local

El Partido MIRA reconoce y respalda el compromiso de quienes transforman sus comunidades desde el liderazgo comunal.



Hoy celebramos a quienes, con entrega y vocación de servicio, trabajan día a día por el bienestar de sus comunidades. Las Juntas de Acción Comunal (JAC) son el corazón del desarrollo local: gestionan proyectos, promueven la participación ciudadana y fortalecen los lazos que unen a los vecinos.

Desde el Congreso, el Partido MIRA continúa respaldando su valiosa labor a través de iniciativas y leyes que fortalecen y dignifican su trabajo. Nuestro compromiso es seguir apoyando a estos líderes que, con su esfuerzo, construyen un país más justo, solidario y participativo.



