Protesta en Suba Lisboa por vías colapsadas: Partido MIRA exige respuesta inmediata

Bogotá D.C., 14 de noviembre de 2025 –La comunidad de Suba Lisboa cerró este viernes el acceso por la Calle 80 en una manifestación que expuso la crisis de movilidad que padecen: inundaciones constantes por la ausencia total de drenajes y un pavimento destruido por huecos que convierten cada trayecto en una pesadilla.

“Ante la falta de respuestas y avances concretos, los habitantes —agotados— decidieron actuar por vía de hecho y manifestarse, llegando incluso al cierre de vías como forma de hacer visible la situación que viven a diario.” , dijo el concejal Fabián Puentes, del Partido Político MIRA.

El caos desatado por el bloqueo dejó testimonios que reflejan el drama cotidiano: Un padre de familia relató que su regreso a casa, normalmente de minutos, se extendió por dos horas y media. La ruta escolar de su hija, que debía arrancar a las 5:30 de la mañana, quedó varada más de una hora; a las 11:40 los buses seguían sin pasar y los padres tuvieron que caminar hasta el parque de Berlín para recoger a los niños. “Perdimos la jornada laboral, las citas, el almuerzo de los pequeños; todo por un problema que lleva años sin solución” , narró el ciudadano afectado.

El concejal hizo un llamado urgente a la Secretaría de Movilidad y a la Alcaldía Mayor para ejecutar los compromisos de las mesas de trabajo y técnicas, garantizar el drenaje y la reparación integral de las vías.

“Desde el partido MIRA reiteramos nuestra disposición para seguir mediando y acompañando, y junto a la administración avanzar en acciones inmediatas que devuelvan la tranquilidad y la movilidad en el sector. Debemos trabajar para responder de manera oportuna las problemáticas de la comunidad. La ciudadanía no puede seguir recurriendo a las vías de hecho para ser escuchada” , finalizó el concejal.