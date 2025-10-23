Senador Carlos Eduardo Guevara pide una reforma urgente del ICETEX

El Partido MIRA reitera en el Congreso la necesidad de transformar el ICETEX para aliviar la carga de los estudiantes colombianos.

Durante un nuevo debate de control político en el Senado, el senador Carlos Eduardo Guevara, del Partido MIRA, insistió en la urgencia de una reforma estructural del ICETEX, el congresista advierte que miles de jóvenes siguen afectados por deudas, intereses y falta de acompañamiento, lo que demuestra que el modelo actual ya no responde a la realidad del país.

Guevara enfatizó que el ICETEX debe pasar de ser una entidad financiera a una institución de apoyo real al estudiante, con criterios de equidad, transparencia y sostenibilidad. Además, recordó que la Comisión Sexta del Senado ha citado repetidamente a los ministros de Educación y Hacienda, sin obtener respuestas concretas sobre las soluciones prometidas.

El Partido MIRA reafirmó su compromiso de seguir impulsando una transformación profunda que garantice oportunidades justas de acceso a la educación superior y alivie la carga económica de las familias.

Con este llamado, el senador Guevara marca un nuevo paso en la defensa del derecho a la educación y en la construcción de políticas públicas que prioricen al estudiante sobre los intereses financieros.