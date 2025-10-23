Seguimos creciendo con los jóvenes

141 curules en los Consejos de Juventud 2025

Gracias a Dios y a todos los colombianos por su respaldo en las elecciones de los Consejos de Juventud 2025. Nos alegra compartir que obtuvimos 49.324 votos y 141 curules en 23 departamentos del país, un resultado que refleja el crecimiento constante del sentimiento miraísta en toda Colombia.

Este logro nos motiva a seguir fortaleciendo la participación de los jóvenes en los espacios de liderazgo y toma de decisiones. Nuestros representantes electos trabajarán con compromiso, aplicando los principios y valores del Miraísmo, siempre enfocados en el servicio, la honestidad y la construcción de bienestar para todos.

Cada curul ganada representa una oportunidad para seguir transformando la manera de hacer política, con transparencia, respeto y amor por nuestro país.

💙 En el Partido MIRA creemos en una juventud activa, capaz de liderar con propósito y de aportar soluciones a los desafíos de sus comunidades. Estamos listos para servir, seguir creciendo y continuar renovando la política con hechos y con el ejemplo.