Partido MIRA rechaza retención del 1,5 % a transacciones digitales

El Partido MIRA manifestó su rechazo al borrador del Ministerio de Hacienda que propone aplicar una retención del 1,5 % a las transacciones digitales realizadas por medios como Nequi, Daviplata, PSE y códigos QR. Esta medida, según el Movimiento, golpea directamente a los colombianos más vulnerables y va en contravía de la inclusión financiera y la digitalización económica.

De acuerdo con Asobancaria, el 82 % de las operaciones financieras en Colombia ya son digitales, siendo las aplicaciones móviles el principal canal para recibir salarios y hacer pagos. Sin embargo, los micronegocios, campesinos y trabajadores informales —que representan el 94 % del tejido empresarial— serían los más afectados.

El Partido MIRA hace un llamado al Gobierno Nacional a suspender de inmediato esta medida, que castiga a quienes menos tienen. “Colombia necesita alivios, no más impuestos”