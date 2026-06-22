¡Seguridad vial sí, pero sin convertir el tránsito en un negocio!

Desde el Partido MIRA respaldamos las medidas que salvan vidas, fortalecen la cultura vial y promueven una movilidad más segura en Colombia. Pero no podemos permitir que el nuevo sistema de licencias de tránsito por puntos termine convertido en una excusa para crear más impuestos, seguros obligatorios, trámites costosos o cursos pedagógicos ineficaces.



La pérdida de puntos en la licencia puede ser una herramienta útil si se aplica con sanciones oportunas, proporcionales a la gravedad de la infracción y a la reincidencia del conductor. Lo que no apoyaremos son medidas que castiguen el bolsillo de los ciudadanos sin atacar de fondo los verdaderos problemas de la seguridad vial.



Colombia necesita soluciones reales. Solo en 2025 se registraron 8.697 fallecidos por siniestros viales; en promedio, una persona murió cada hora en las vías del país. Además, más de un millón de personas han resultado lesionadas y la siniestralidad vial representa un costo superior a $10,6 billones anuales.



Por eso insistimos: la respuesta no puede ser más cargas económicas para quienes trabajan, se movilizan y cumplen la ley. La solución debe estar en la prevención, la formación y la educación vial desde las escuelas, colegios y universidades, a través de una verdadera Cátedra de Seguridad Vial.



Nuestro compromiso es legislar pensando en la gente, proteger la vida en las vías y defender el bolsillo de los colombianos.