El Partido Político MIRA felicita al doctor Abelardo de la Espriella

Por su elección como Presidente de la República de Colombia y le desea sabiduría, acierto y éxito en la importante responsabilidad de dirigir los destinos de la Nación.



Reconocemos la participación de millones de colombianos que acudieron a las urnas y contribuyeron al fortalecimiento de la democracia mediante el ejercicio libre y responsable del voto. La democracia se consolida cuando la voluntad ciudadana es respetada y cuando las instituciones continúan siendo el escenario para la construcción del bien común.

Desde el Partido MIRA reiteramos nuestra disposición de trabajar, con independencia, responsabilidad y espíritu constructivo, en favor de las causas que más preocupan a los colombianos: la seguridad, la generación de oportunidades, la lucha contra la corrupción, la protección de la niñez, el fortalecimiento de la familia, la defensa de la libertad religiosa, el emprendimiento y el desarrollo social de los territorios.

Colombia enfrenta grandes desafíos que exigen liderazgo, diálogo, unidad y resultados. Por ello, hacemos votos para que este nuevo periodo de gobierno contribuya a la reconciliación nacional, al fortalecimiento institucional y al bienestar de todos los ciudadanos.

El Partido MIRA continuará ejerciendo su labor con responsabilidad, respeto por la Constitución y compromiso permanente con los principios que han orientado su actuación pública al servicio de Colombia.