“Seguridad nacional no puede ser moneda de cambio” Senador Manuel Virgüez Piraquive

El senador Manuel Virgüez Piraquive, presidente del Partido MIRA, se pronunció sobre las recientes revelaciones relacionadas con presuntos acuerdos que habrían comprometido decisiones estratégicas de seguridad e inteligencia del Estado.
Señaló que estas informaciones refuerzan las preocupaciones expresadas durante años en debates de control político sobre posibles limitaciones a la capacidad operativa de la Fuerza Pública frente al crimen organizado. Asimismo, advirtió que los organismos de inteligencia deben actuar exclusivamente al servicio de la seguridad nacional y dentro del marco legal.
Ante la próxima transición de Gobierno, El Senador Virgüez, hizo un llamado a recuperar la confianza institucional mediante tres acciones prioritarias: garantizar una política de seguridad basada en la legalidad, blindar técnicamente a la Fuerza Pública frente a presiones políticas y avanzar en medidas que dignifiquen a soldados y policías.
Finalmente, afirmó que Colombia necesita fortalecer el Estado de Derecho y asegurar que la inteligencia estatal continúe siendo un instrumento para proteger la democracia, la soberanía y a todos los colombianos.