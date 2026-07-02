Concejal Samir Bedoya expone ante las Naciones Unidas la necesidad de que la Inteligencia Artificial proteja a las minorías y no propague el odio

El cabildante del Partido MIRA participó en Nueva York en un foro de alto nivel sobre nuevas tecnologías y discursos de odio.

Bedoya Piraquive urgió a Colombia a preparar un marco normativo integral para proteger a las minorías en el ecosistema digital.

Bogotá, D.C., 01 de julio de 2026. Durante un foro de alto nivel en la sede de las Naciones Unidas (ONU), el concejal de Bogotá, Samir Bedoya Piraquive, lanzó una fuerte alerta internacional. El cabildante del Partido MIRA advirtió sobre los graves riesgos que representan las nuevas tecnologías en la propagación del odio. Por lo tanto, hizo un llamado urgente para salvaguardar la libertad religiosa y proteger a las minorías étnicas en la era digital.

El evento se tituló “Cuando la inteligencia artificial facilita el odio: protegiendo a las minorías religiosas y étnicas en la era digital”. Asimismo, esta importante reunión de líderes globales se llevó a cabo el pasado 30 de junio en la sede del organismo en Nueva York.

Durante su intervención, el cabildante enfatizó que los algoritmos ya no son simples herramientas tecnológicas. En la actualidad, estos sistemas determinan cómo millones de personas reciben información, construyen opiniones y toman decisiones de trascendencia pública.

“Desde el Partido MIRA creemos firmemente que el desarrollo de la tecnología debe tener límites éticos claros. En consecuencia, la inteligencia artificial debe respetar los derechos humanos y proteger de forma efectiva la libertad religiosa de las minorías”, puntualizó el concejal Bedoya.

El desafío de defender la libertad religiosa en el entorno digital

De igual manera, el representante de MIRA en el Concejo de Bogotá advirtió que la protección de las libertades públicas ya no puede limitarse a los escenarios físicos tradicionales. Por este motivo, la defensa activa de la libertad religiosa debe trasladarse con firmeza al ecosistema digital.

Sin duda, este panorama representa uno de los mayores desafíos institucionales para la actual generación. Por consiguiente, Colombia necesita prepararse con un marco normativo sólido. Esta regulación debe mitigar, de manera inmediata, los sesgos y ataques de odio contra las comunidades de fe en internet.

Un compromiso global por la convivencia pacífica

Finalmente, el foro en la ONU concluyó con un llamado urgente a los gobiernos y desarrolladores tecnológicos del mundo. El objetivo primordial es garantizar que los avances de la ciencia no vulneren la conciencia humana.

Por esta razón, los líderes del evento coincidieron en que la tecnología debe mantenerse siempre al servicio de: