MIRA exige acciones por la seguridad en Bogotá

El concejal Fabián Puentes, del Partido MIRA, se pronunció sobre la inseguridad en Bogotá. Durante la plenaria del 14 de abril de 2026, el cabildante analizó los hechos ocurridos en Usaquén y el CAN.

Riesgos para los ciudadanos en la calle

En primer lugar, el concejal aseguró que salir a la calle puede costar la vida a cualquier persona. Por lo tanto, Puentes advirtió que su afirmación no es una exageración ante la crisis actual. Asimismo, señaló que la violencia alcanza a ciudadanos que no tienen relación con estructuras criminales.

El caso de violencia en Usaquén

Por otro lado, resaltó el grave intento de sicariato ocurrido recientemente en Usaquén. Como resultado, este ataque dejó un menor de edad y tres adultos heridos en un centro asistencial. En consecuencia, el concejal lamentó que personas inocentes paguen los platos rotos de una violencia desbordada.

Cifras oficiales contra la realidad ciudadana

Sin embargo, la administración distrital defiende una tendencia a la baja en delitos de alto impacto. No obstante, estas cifras contrastan fuertemente con la percepción real de inseguridad ciudadana. Además, Puentes advirtió que la brecha entre indicadores y realidad daña la confianza en las instituciones. Por esta razón, la tranquilidad debe ser la prioridad por encima de los reportes administrativos.

Exigencias a la Alcaldía Mayor

Finalmente, el concejal pidió al Secretario de Seguridad un control territorial efectivo en la ciudad. Del mismo modo, solicitó una estrategia de prevención que logre trascender el plano teórico. En conclusión, exigió que las políticas públicas prioricen la protección de la vida de cada bogotano.