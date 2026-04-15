Bogotá dejó de recibir servicios críticos por una baja ejecución de $1,39 billones en las alcaldías locales durante 2025. El concejal Fabián Puentes, de la bancada del Partido MIRA, advierte que el problema no es falta de presupuesto, sino de gestión, dejando a miles de ciudadanos sin seguridad, obras viales y bienestar animal.

La bancada del Partido Político MIRA en el Concejo de Bogotá denunció una grave situación presupuestal. Según cifras de la Secretaría de Planeación, la baja ejecución en las alcaldías locales afectó directamente a los ciudadanos en 2025.

Los resultados que Bogotá dejó de recibir son preocupantes:

3.983 ciudadanos no recibieron programas de convivencia.

ciudadanos no recibieron programas de convivencia. 300 motos para la Policía siguen sin operar por trámites.

motos para la Policía siguen sin operar por trámites. 42 km-carril de vías locales no fueron intervenidos.

de vías locales no fueron intervenidos. 1.808 mipymes y emprendimientos no recibieron fortalecimiento.

mipymes y emprendimientos no recibieron fortalecimiento. 36.708 esterilizaciones de animales no se realizaron.

Baja ejecución de los Fondos de Desarrollo Local (FDL)

Durante el debate de control político, el concejal Puentes reveló datos alarmantes sobre los FDL. En 2025 se comprometió el 99 % de los recursos, pero la ejecución real fue de apenas 55,7 %. Esta ineficacia dejó $1,39 billones sin materializarse en obras o servicios.

Para el Partido MIRA, Bogotá no sufre por falta de presupuesto. El problema real es de gestión, oportunidad y resultados. “Las localidades deben seguir bajo la lupa por responsabilidad frente a las fallas repetitivas”, afirmó el concejal Puentes.

Impacto de la gestión en los barrios

El concejal Samir Bedoya Piraquive enfatizó que estas cifras tienen efectos reales en el día a día. Sectores como seguridad, basuras, malla vial y bienestar animal son los más afectados. Ninguna localidad superó el 70 % de ejecución real, lo que demuestra un problema estructural.

“En el papel se reporta contratación, pero en los barrios la gente sigue esperando”, señaló Bedoya. La falta de eficacia en el modelo de gestión impide soluciones efectivas para la ciudadanía.

Exigencias y correctivos para el 2026

La bancada del Partido MIRA concluyó que el modelo de contratación actual no funciona. Por ello, los cabildantes exigieron explicaciones claras sobre los recursos no ejecutados. También solicitaron identificar responsables y adoptar correctivos inmediatos. El objetivo es garantizar que en 2026 los recursos sí lleguen a la gente.