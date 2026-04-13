BOGOTÁ, 13 DE ABRIL DE 2026 – Recientemente, los habitantes del barrio Gran Granada, en la localidad de Engativá, realizaron un plantón en la Calle 80 con Carrera 114. Esta protesta surgió debido a que la comunidad exige mayor seguridad tras el asalto de dos delincuentes armados a un establecimiento comercial. Ante esta situación, el concejal Samir Bedoya, del Partido MIRA, denunció la inoperancia de las entidades para proteger a la población.

El impacto de la burocracia e inseguridad en Bogotá

Posteriormente, durante la Comisión del Plan de Desarrollo, Bedoya señaló que los bogotanos están desesperados por la crisis actual. De hecho, el concejal afirmó que la gestión administrativa actúa como un mal que impide la inversión en equipos necesarios. Según sus palabras, la burocracia distrital se ha convertido en la “mejor amiga” de la delincuencia.

Por otro lado, el cabildante insistió en que existe un manejo ineficiente de los recursos técnicos. Por ejemplo, Bedoya reveló que 300 motos compradas con los impuestos de los ciudadanos permanecen en bodegas empolvándose. En consecuencia, mientras los hurtos persisten, la administración mantiene estos recursos ociosos sin dar una respuesta adecuada.

Procesos obsoletos que requieren cambio inmediato

Asimismo, para el concejal Bedoya, los trámites de entrega de suministros a la Policía Nacional son considerados como obsoletos. Cabe destacar que Bogotá lleva treinta años entregando equipos y aún no ajusta sus procedimientos para evitar la tramitología. Por lo tanto, resulta inaceptable que persista la politiquería en las alcaldías locales mientras la seguridad ciudadana se deteriora.

Finalmente, el cabildante exigió que los recursos se pongan a disposición de las autoridades de manera inmediata. En conclusión, la ineficacia administrativa no solo frena la operatividad de las motos, sino que frena la tranquilidad en los barrios. Por esta razón, es urgente que la ciudad mejore sus procesos para combatir la burocracia e inseguridad en Bogotá.