La sanción de $358 millones a Metro Línea 1 confirma los retrasos que la bancada MIRA advirtió en Kennedy

Bogotá, 30 de julio de 2026. La Empresa Metro de Bogotá impuso una sanción superior a $358 millones de pesos al Concesionario Metro Línea 1 por incumplimientos en la construcción de la Estación 3 ‘Ciudad Kennedy’. La infraestructura debía entregarse el 31 de enero de 2026; sin embargo, a la fecha registra un 4,55% de ejecución pendiente.

Esta multa millonaria se conoce tres meses después de la advertencia que la bancada del Partido MIRA hizo sobre los retrasos Metro de Bogotá en la localidad de Kennedy.

Sanción millonaria confirma alertas de la bancada MIRA

El concejal Samir Bedoya Piraquive señaló que la sanción ratifica las alertas que la bancada venía formulando. “Hoy, tres meses después de ese informe, la Empresa Metro confirma lo que veníamos advirtiendo. En buena hora se le ha puesto atención a esta alerta, pero esperamos que en lo sucesivo haya rigurosidad con los cronogramas”, afirmó el cabildante.

Rezagos en la entrega del espacio público y afectación al comercio

El concejal Bedoya pidió al Distrito prestar la misma atención a las demoras en las obras de espacio público, que impactan la calidad de vida de los ciudadanos.

Bedoya advirtió una paradoja en los Frentes de Trabajo 1, 2 y 3: mientras allí avanza la construcción del viaducto, también es donde más rezago se registra en la habilitación del entorno peatonal y comercial. “Son las obras que afectan el día a día de los ciudadanos, residencias y comercios vulnerables. Justo donde más avanza el viaducto es donde más se están demorando en devolverle el espacio público a la gente”, sostuvo.

Falta de transparencia en la publicación de informes de interventoría en el SECOP

Finalmente, el concejal hizo un llamado a la interventoría para que publique oportunamente sus reportes en el SECOP. Cuestionó que a la fecha solo esté disponible el informe correspondiente a abril de 2026, mientras permanecen sin publicar los de mayo, junio y julio.

“Terminando julio, todavía no sabemos con certeza cómo avanza la obra según los informes de interventoría. La ciudadanía tiene derecho a conocer, en tiempo real, en qué va una infraestructura de esta magnitud”, concluyó el concejal.