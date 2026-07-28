Senadora Ana Paola Agudelo hace un llamado a hablar de salud mental con respeto

Respaldamos el llamado de nuestra senadora Ana Paola Agudelo a promover una cultura de empatía, respeto y cero estigmatización frente a la salud mental, como un derecho fundamental de todos los colombianos.

Desde el Partido MIRA acogemos el llamado de nuestra senadora Ana Paola Agudelo a proteger la salud mental con respeto y responsabilidad. Reafirmamos que ninguna persona debe ser señalada o descalificada por una condición relacionada con su bienestar emocional, pues ello vulnera su dignidad y desincentiva la búsqueda de atención oportuna. Seguiremos promoviendo una sociedad basada en los valores, la empatía y la solidaridad, al tiempo que impulsamos desde el Congreso iniciativas como las Leyes 2518 y 2460 de 2025, orientadas a fortalecer la política nacional de salud mental y garantizar una atención integral para todos los colombianos.