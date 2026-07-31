Hacemos historia con cuatro dignidades en las mesas directivas del Congreso

Por primera vez en nuestros 26 años de historia, alcanzamos cuatro dignidades en las mesas directivas del Congreso de la República. Este logro, que agradecemos a Dios, refleja la confianza que hemos construido con un trabajo basado en la honestidad, el servicio y los valores.

Gracias a Dios, seguimos escribiendo una nueva página en la historia del Partido MIRA al alcanzar, por primera vez, cuatro dignidades en las mesas directivas del Congreso de la República. Este reconocimiento es el resultado de 26 años de trabajo coherente, independiente y comprometido con el servicio a los colombianos.

Con el respaldo de todas las fuerzas políticas, nuestro senador Manuel Virgüez Piraquive fue elegido como Primer Vicepresidente del Senado de la República. Asimismo, por unanimidad, el senador Carlos Eduardo Guevara asumió la Presidencia de la Comisión Sexta; la senadora Ana Paola Agudelo fue elegida para presidir la Comisión Séptima con el apoyo de todos sus integrantes; y la representante Maritza Álvarez fue designada, también por unanimidad, como Vicepresidenta de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.

Estas designaciones fortalecen nuestra responsabilidad de seguir trabajando con transparencia, independencia y resultados. Reafirmamos que cuando el servicio se ejerce con principios y valores, la confianza se convierte en liderazgo al servicio de Colombia.