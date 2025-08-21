Retroceso Histórico en Presupuesto para el Deporte Colombiano

En su constancia, el senador Carlos Eduardo Guevara denuncia un severo retroceso en el presupuesto del deporte y la pérdida de los Juegos Panamericanos del 2027. A esto se suma la paralización de los juegos Intercolegiados, que deja sin respaldo programas de alto rendimiento, ligas y escenarios locales, excluyendo a más de 600.000 colombianos practicantes de diversas disciplinas deportivas. Pide reversar el recorte presupuestal y priorizar recursos para garantizar financiación directa para los deportistas que dejan en alto la bandera de nuestro país.