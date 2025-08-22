Avanza Proyecto de Acuerdo que rinde homenaje a la vida y legado de Miguel Uribe Turbay en Bogotá

La Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá aprobó en primer debate el Proyecto de Acuerdo que rinde homenaje a la vida y legado del líder político Miguel Uribe Turbay. La iniciativa, impulsada por el concejal Samir Bedoya Piraquive, propone nombrar salones, calles, parques y monumentos en su memoria. El proyecto pasará ahora a segundo debate en la plenaria del Concejo.

Bogotá, 21 de agosto de 2025 – En su intervención, Bedoya expresó: Hoy no presentamos un proyecto de acuerdo cualquiera, colegas; hoy nos convoca el deber de la memoria por gratitud y de reconocer los valores y el legado de un líder político joven como Miguel Uribe Turbay”. El cabildante, recordó los duros episodios de violencia que marcaron su infancia, como el asesinato de José Antequera en 1989, y señaló que el magnicidio de Uribe Turbay debe ser “el último que tengamos que vivir en este país”. Destacó que este homenaje trasciende las diferencias políticas y busca unir a la sociedad en torno al reconocimiento de líderes que trabajan incansablemente por el bienestar común.

El Proyecto de Acuerdo propone tres ejes fundamentales::

  1. Reconocimiento en la política: designar el Salón Presidentes del Concejo de Bogotá con el nombre de Miguel Uribe Turbay, instalar un busto en la plazoleta interna y un óleo en el Salón Comuneros.
  2. Reconocimiento ante la familia y amigos: erigir una estatua en la plazoleta fundacional de Usaquén y un monumento en el mausoleo del Cementerio Central de Bogotá.
  3. Reconocimiento ante la ciudadanía: nombrar la avenida calle 34, una sede educativa, una estación de la red de metro y el parque El Golfito (en la Avenida Fontibón) como “Miguel Uribe Turbay”, en honor a su legado.

El concejal Bedoya resaltó la fortaleza de Uribe Turbay frente a la adversidad, recordando que, tras el asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay, “eligió la fortaleza espiritual y la reconciliación”, transformando el dolor en esperanza. También destacó su compromiso familiar y académico, afirmando: “Su familia fue el refugio de su corazón, el lugar donde se forjaba su carácter y de donde brotaba la energía para servir”, y que su formación en Los Andes y Harvard fue una herramienta para servir mejor a la ciudad.

“Hoy, más allá de las diferencias políticas, unámonos para decir gracias Miguel Uribe Turbay por tu vida, por tu ejemplo y por tu amor a Bogotá y a Colombia”, concluyó Bedoya, en la memoria de Miguel Uribe Turbay, un líder cuya vida inspiró con valores y servicios, coherencia y transparencia a las nuevas generaciones a construir un país más democrático y en paz.

El proyecto pasará ahora a segundo debate en plenaria, donde se espera que sea aprobado por la Plenaria del Concejo de Bogotá y luego sea sancionado por el alcalde Carlos Fernando Galán para convertirse en acuerdo de ciudad.

Presentación Proyecto de Acuerdo 768 de 2025

Etiquetas
Comparte tuCompartir en Redes Sociales aprecio
screen tagContáctenos
Ir al contenido