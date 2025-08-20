Auxilio Inmediato para Víctimas del Vendaval en Condoto, Chocó

En la plenaria del Senado, el senador Manuel Virgüez, del Partido MIRA, dejó constancia solicitando atención urgente para los damnificados por el fuerte vendaval que azotó al municipio de Condoto, Chocó. Con firmeza, hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las entidades competentes para brindar ayuda humanitaria y mitigar de forma oportuna los efectos de la tragedia.

