Informes de interventoría a marzo de 2026 revelan un crítico retraso en los acabados y accesos peatonales del Metro de Bogotá. El concejal Samir Bedoya exige priorizar la recuperación del espacio público y el comercio local.

Informes oficiales de interventoría a marzo de 2026 revelan datos críticos. Los acabados de estaciones y accesos peatonales llevan meses rezagados. Mientras la estructura elevada avanza, las obras que la gente necesita para recuperar su calle están estancadas.

Retrasos críticos en la Estación Kennedy

En la Estación 5 Kennedy, los acabados tienen un avance de apenas 4,06%. El cronograma oficial exigía un 33,80% para esta fecha. Esto significa que solo se ha ejecutado el 12% de lo previsto a marzo de 2026.

La situación es peor en los accesos peatonales de esa misma estación. Allí, la cifra de ejecución cae al 1,83%, frente al 16% programado. El proyecto general tiene un retraso acumulado de 3,90 puntos porcentuales.

Denuncia del concejal Samir Bedoya

El concejal Samir Bedoya Piraquive, del Partido MIRA, denunció estas cifras basadas en informes de interventoría. Específicamente, citó el Informe No. 67 del Consorcio Supervisor, aprobado por la Empresa Metro.

El impacto en los barrios y el comercio

Las obras que más afectan la vida cotidiana presentan el mayor rezago. En la Avenida Primero de Mayo, los cerramientos siguen ampliados innecesariamente. El paso peatonal está cortado y los negocios reciben menos clientes cada día.

“Los comerciantes no viven de porcentajes; viven de que la gente pueda pasar y comprar”, aseguró Bedoya. Bogotá no puede normalizar que las obras sobre andenes duren más de lo previsto.

Medidas urgentes para la comunidad

Ante esta crisis, el concejal hizo un llamado a la Administración y al concesionario. Exigió priorizar las obras de espacio público con soluciones concretas. Entre las medidas solicitadas destacan:

Acelerar la ejecución de andenes y accesos pendientes.

Reducir tiempos de cerramiento en zonas comerciales.

Publicar cronogramas claros de entrega por cada estación.

Implementar mitigaciones efectivas para comerciantes afectados.

El éxito del Metro no se mide solo en vigas o estructuras elevadas. Se mide en cuántos ciudadanos pueden volver a caminar sin obstáculos. El beneficio de los negocios locales debe ser una prioridad en la ejecución.