Fe, Libertad y Reconocimiento: el Partido MIRA en la FILBO 2026

El pasado sábado 2 de mayo, se llevó a cabo en la Feria internacional del lbro de Bogotá (FILBO 2026) el conversatorio y presentación oficial del libro: Libertad Religiosa con Valores en Colombia, donde se destacaron los 8 elementos esenciales de este derecho fundamental y la importancia de defender la idea de Dios. El Partido Político MIRA, otorgó un reconocimiento a la Sociadedad Bíblica Colombiana por su valioso aporte a la libertad religiosa y a su vez el PartidoMIRA recibió un reconocimiento por su compromiso con la defensa de este principio y de la fe en Colombia.

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