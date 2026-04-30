Bogotá registra un caso de violencia sexual contra menores cada hora. Ante esta crisis, los concejales del Partido MIRA radican un proyecto para crear Consejos Locales de Seguridad y fortalecer la prevención territorial.

Bogotá vive una tragedia diaria que afecta a su niñez. La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes se mantiene en niveles críticos. Así lo advirtieron los concejales del Partido MIRA, Samir Bedoya y Fabián Puentes.

Cifras alarmantes de violencia infantil

En 2025, la ciudad registró 7.721 casos notificados de violencia sexual. Esto equivale a 21 casos diarios en la capital. Prácticamente se reporta un caso cada hora y ocho minutos. Las mujeres son las más afectadas, representando el 77,9% de las víctimas.

Localidades con mayor riesgo para la niñez

La problemática no se distribuye de forma igual en la ciudad. Cuatro localidades concentran el 54,5% de todos los casos de violencia. Estas zonas críticas son:

Kennedy

Suba

Ciudad Bolívar

Bosa

Consejos Locales de Seguridad para NNA

Ante esta realidad, la bancada de MIRA radicó un Proyecto de Acuerdo. El objetivo es crear los Consejos Locales de Seguridad para Niños, Niñas y Adolescentes. Esta instancia permitirá una mejor articulación territorial.

El concejal Fabián Puentes explicó que se busca coordinar a colegios y autoridades. “La prevención no debe depender únicamente de la denuncia posterior”, enfatizó. Se requiere identificar riesgos tempranos en cada barrio.

Acciones urgentes en el territorio

Por su parte, el concejal Samir Bedoya exigió una estrategia territorializada. No bastan las campañas generales para proteger a los menores. El éxito del proyecto depende de fortalecer sectores como salud, educación y seguridad. La meta es proteger de manera efectiva a la niñez bogotana.