El Concejo de Bogotá, por iniciativa de los concejales del Partido MIRA, otorgó una Nota de Estilo a la Fundación Casa de la Madre y el Niño. Con 84 años de labor, la institución ha transformado la vida de más de 20,000 menores y 3,000 madres gestantes en Colombia.

Bogotá, 16 de enero de 2026. En una emotiva ceremonia, se llevó a cabo el reconocimiento Fundación Casa de la Madre y el Niño por parte del Concejo de Bogotá. Esta condecoración de Nota de Estilo fue promovida por los concejales Samir Bedoya Piraquive y Fabián Puentes. Por lo tanto, el acto destaca más de 84 años de servicio ininterrumpido en la defensa de la niñez y las madres gestantes.

Un legado de amor y protección a la niñez

Actualmente, la Fundación cuenta con una trayectoria ejemplar. Por consiguiente, ha logrado transformar la vida de más de 20.000 niños, niñas y adolescentes. Además, la institución ha brindado atención integral a más de 3.000 madres gestantes. Muchas de ellas provienen de contextos de conflicto armado. Asimismo, la entidad ha gestionado más de 800 adopciones de menores con necesidades especiales.

El evento contó con el respaldo del senador Carlos Eduardo Guevara y la representante Irma Luz Herrera. En consecuencia, se reafirmó el compromiso del Partido MIRA con la infancia desde el Congreso de la República.

Valores que trascienden lo político

Durante el reconocimiento Fundación Casa de la Madre y el Niño, el concejal Samir Bedoya resaltó principios fundamentales. Según el cabildante, el amor al prójimo y el cuidado de la niñez son la base de la sociedad. Adicionalmente, destacó que el trabajo de la directora Bárbara Escobar devuelve la esperanza a los menores.

“No se trata solo de recibir atención, sino de encontrar un hogar; un lugar donde no se es un número, sino una vida que importa”.

Compromiso con el futuro de las familias

Finalmente, la bancada reafirmó su compromiso con los derechos de los niños. Por esta razón, el Partido MIRA continuará trabajando desde el Concejo para visibilizar a organizaciones que garantizan segundas oportunidades. En resumen, el cuidado de la vida debe ser siempre la prioridad nacional