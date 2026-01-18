Partido MIRA destaca decisión de Estados Unidos en favor de la libertad religiosa

La Orden Ejecutiva 14205 fortalece el reconocimiento al papel espiritual, social y comunitario de pastores y líderes de fe

La libertad religiosa es un pilar fundamental para la construcción de sociedades solidarias, con valores y compromiso social.

El Partido Político MIRA celebra y reconoce la decisión adoptada por el presidente Donald Trump y el Gobierno de los Estados Unidos mediante la Orden Ejecutiva 14205, una medida que fortalece la libertad religiosa y valora el aporte espiritual, social y comunitario de pastores y líderes de fe, al agilizar y facilitar sus procesos migratorios.

Esta disposición reduce de manera significativa los tiempos de espera en las visas religiosas, elimina la obligatoriedad de permanecer fuera del país durante los trámites y evita ausencias prolongadas de los líderes espirituales en sus comunidades. Con ello, se protege la continuidad del acompañamiento espiritual y social que brindan a miles de personas, especialmente en contextos de vulnerabilidad.

Para el Partido MIRA, la protección y garantía de la libertad religiosa ha sido un propósito permanente, impulsado a través de políticas públicas, espacios de participación y acciones legislativas. Un ejemplo de ello es la Ley 2488 de 2025, que reconoce legalmente en Colombia el aporte social de las confesiones religiosas y reafirma su papel en la construcción del tejido social.