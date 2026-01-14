Concejal Fabián Puentes: Nuevo Vicepresidente de la Comisión de Gobierno

Bogotá, 13 de enero de 2026. La corporación eligió a Fabián Puentes Vicepresidente Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá. El concejal, perteneciente a la bancada del Partido Político MIRA, recibió un respaldo unánime para ocupar este cargo en la Comisión Segunda Permanente. Por lo tanto, su elección garantiza un trabajo riguroso y equilibrado para la ciudad.

Respaldo unánime y garantías políticas

La postulación de Puentes contó con un amplio apoyo de diversas bancadas. Por ejemplo, el concejal Marco Fidel Acosta resaltó su capacidad para generar consensos y brindar garantías a todos los miembros. Además, destacó que en su gestión previa en la Comisión de Plan, Puentes fue un líder respetuoso y riguroso.

Asimismo, otros cabildantes se sumaron al reconocimiento de su integridad. En consecuencia, el sector político espera una gestión transparente y eficiente bajo su dirección.

Compromiso de Fabián Puentes Vicepresidente Comisión de Gobierno

Tras su posesión, el concejal expresó su profunda gratitud con Dios y con la corporación por la confianza depositada. Igualmente, reafirmó su compromiso de trabajar por una Bogotá mejor.

«Espero poder acompañar de la mejor manera para brindar garantías a todos los honorables concejales».

Finalmente, Puentes aseguró que desde la Mesa Directiva ejercerá un control político serio y responsable. Por esta razón, la Comisión de Gobierno busca fortalecer sus proyectos de interés para toda la ciudadanía bogotana.