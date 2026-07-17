Recibimos la Medalla de la Dirección General de la Policía Nacional

Con profundo agradecimiento a Dios, en el Partido MIRA recibimos la Medalla de la Dirección General de la Policía Nacional, en la categoría Contribución Excepcional, otorgada a nuestro senador Manuel Virgüez como reconocimiento al trabajo que hemos desarrollado en favor del fortalecimiento institucional y del bienestar de la Fuerza Pública.

Nuestro senador recibió esta distinción en representación de todos los militantes del Partido MIRA, quienes trabajamos con vocación de servicio por el bienestar de los colombianos y el fortalecimiento de nuestras instituciones.

Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso de seguir impulsando iniciativas que dignifiquen la labor de los hombres y mujeres de la Fuerza Pública, fortalezcan su bienestar y exalten su invaluable aporte a la seguridad y al servicio del país.

Agradecemos al señor general William Rincón, Director General de la Policía Nacional, y a todos los integrantes de la institución por este significativo reconocimiento. Asimismo, destacamos la participación de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, cuyo talento hizo de esta ceremonia un momento memorable.

En el Partido MIRA continuaremos trabajando por una Colombia con instituciones más fuertes, mayor seguridad y bienestar para todos.