Gracias a Dios, el Consejo Nacional Electoral garantizó la voluntad de los electores y ratificó la curul del Partido MIRA a la Cámara por Cundinamarca

El Consejo Nacional Electoral confirmó la curul del Partido MIRA para Cundinamarca, garantizando el respeto por la decisión de los ciudadanos en las urnas.

Con profunda gratitud a Dios, celebramos la decisión del Consejo Nacional Electoral de ratificar la elección de Maritza Álvarez Barrera como Representante a la Cámara por Cundinamarca para el período 2026–2030. Desde el Partido MIRA la felicitamos por este importante logro y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con honestidad, servicio y principios.

Este resultado fue posible gracias al trabajo de nuestros testigos electorales, apoderados y equipo jurídico, quienes defendieron cada voto para hacer respetar la voluntad de los cundinamarqueses. Agradecemos la confianza de los ciudadanos y renovamos nuestro compromiso de representarlos con transparencia y responsabilidad desde el Congreso de la República.