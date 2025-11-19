Día Mundial contra el Abuso Infantil: Reportes de violencia sexual en Bogotá aumentaron a 39 casos diarios

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, el Partido MIRA alerta que Bogotá registra entre 3 y 4 casos de violencia contra menores por hora. Con más de 24.000 reportes en lo corrido de 2024, el concejal Samir Bedoya califica la situación como una "pandemia" que afecta críticamente a localidades como Bosa y Kennedy.

La Bancada MIRA en el Concejo de Bogotá, presentó las cifras del informe: ¿Cómo va Bogotá en Violencia y Explotación Sexual Infantil?

Entre enero y septiembre de 2025, se evidencia un incremento en los casos identificados por la Secretaría de Educación, acumulando 10.856 reportes.

El análisis de los primeros nueve meses del año sigue indicando que cada 30 minutos un menor es reportado como posible víctima en la ciudad.

El 90,1% de los agresores pertenecen al círculo familiar. La Bancada MIRA trabaja en la prevención con el Acuerdo 956 y la Inteligencia Artificial.

Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2025. – En el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, la Bancada del Partido MIRA en el Concejo de Bogotá presentó su informe mensual de seguimiento: ¿Cómo va Bogotá en Violencia y Explotación Sexual Infantil?.

El documento, con fecha de análisis al 18 de noviembre, revisó el comportamiento de las cifras oficiales entre enero y septiembre de 2025, confirmando una tendencia de aumento en la detección de casos a través del Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación.

Al respecto, el Concejal Samir Bedoya Piraquive, explicó que al consolidar la información disponible hasta el tercer trimestre, la curva de reportes muestra un comportamiento que exige atención inmediata: «Nuestro análisis mensual, con corte a noviembre, revisó el acumulado de los primeros nueve meses del año. Lo que encontramos es que la violencia sexual, nuestra pandemia silenciosa, no da tregua: el promedio diario de reportes en el sistema distrital, que inició el año en 27, se ubicó en 39 casos diarios al cierre de septiembre».

Radiografía: Enero a septiembre de 2025

Las cifras detallan el comportamiento reportado por las distintas entidades durante este periodo, evidenciando la capacidad de detección del sistema:

Reportes del Sistema Distrital: Entre enero y septiembre se registraron 10.856 casos de presunta violencia sexual, lo que arroja el promedio de 39 reportes diarios. Medicina Legal: En el mismo periodo realizó 2.002 exámenes médicos por presuntos delitos sexuales, manteniendo un promedio de 7 casos diarios. Policía Nacional: Reportó 1.808 delitos de violencia sexual (7 diarios) y 177 casos de explotación sexual comercial (1 diario).

El Concejal Bedoya destacó un hallazgo del cruce de estos datos señalando que «la sumatoria de reportes nos indica que, en lo corrido del año hasta septiembre, sigue siendo que cada 30 minutos un niño, niña o adolescente fue reportado como posible víctima de violencia o explotación en Bogotá».

El riesgo está en el hogar

Por su parte, el Concejal Fabián Puentes enfatiza que el aumento de reportes no señala inseguridad en las instituciones, sino que estas están actuando como detectores de una violencia que ocurre mayoritariamente en casa.

Según explicó el cabildante Puentes, las cifras de Comisarías de Familia e Integración Social confirman esta realidad: “Es alarmante confirmar que en el 90,1% de los casos el agresor está en el círculo más cercano. En el 79,3% los agresores son el padre o la madre, y en el 10,6% el padrastro o la madrastra”. Ante esto, hizo un llamado urgente a las familias y a la sociedad en general a la supervisión activa de nuestros niños y adolescentes, y a enseñarles el autocuidado, para que detecten cualquier señal y puedan hablar a tiempo.

Prevención: La respuesta de MIRA

Los concejales resaltaron que la bancada ha pasado de la denuncia a la acción, entregándole a la ciudad el Acuerdo 956 de 2024: «Frente a estas cifras, destacamos la importancia de este Acuerdo, que es el primero en la historia de la ciudad en ordenar una política pública exclusiva para la prevención. Lo más importante de esta norma es que obliga a todas las entidades (Salud, Educación, Seguridad e Integración) a dejar de trabajar aisladas y unificar esfuerzos, creando además un índice propio para rastrear los casos y 12 productos estratégicos de acción inmediata», aseguró el Concejal Fabián Puentes

Adicionalmente, la bancada reiteró que impulsa el uso de Inteligencia Artificial como herramienta complementaria para detectar riesgos digitales. Todo este trabajo se estará realizando desde la bancada del Partido Político MIRA en el Concejo de Bogotá, sumando todos los esfuerzos necesarios para que, bajo la premisa de Cero Tolerancia, lleguemos a cero abusos en Bogotá.