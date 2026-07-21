Presentamos una agenda legislativa con 30 proyectos para construir soluciones

Reafirmamos nuestro compromiso con Colombia impulsando una agenda de 30 proyectos de ley orientada al buen gobierno, la defensa de las libertades, la vida y la familia.

Presentamos una agenda legislativa con 30 proyectos de ley para responder con soluciones a las necesidades de los colombianos. Trabajaremos por fortalecer la seguridad, impulsar el empleo, mejorar el acceso a la salud, la educación y la movilidad, promover el desarrollo de las regiones y garantizar el uso transparente de los recursos públicos. Ratificamos 26 años de independencia, coherencia y servicio, legislando con responsabilidad y compromiso por el bienestar de todos.