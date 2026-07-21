Asumimos la Primera Vicepresidencia del Senado con compromiso y responsabilidad

Agradecemos a Dios y a los partidos políticos por la confianza depositada en el Partido MIRA con la elección del senador Manuel Virgüez Piraquive como Primer Vicepresidente del Senado para la legislatura 2026–2027.

Recibimos con gratitud y compromiso la elección de nuestro senador Manuel Virgüez Piraquive como Primer Vicepresidente del Senado de la República para la legislatura 2026–2027. Esta designación fortalece el trabajo que hemos desarrollado durante más de dos décadas en el Congreso con transparencia, disciplina y vocación de servicio. Seguiremos impulsando iniciativas en beneficio de la Fuerza Pública, las familias y todos los colombianos, honrando la confianza depositada en el Partido MIRA y trabajando por un país con más bienestar y oportunidades para todos.