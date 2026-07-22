Nubia Sosa asume como nueva concejal del Partido MIRA en Socorro, Santander

Con gratitud a Dios, seguimos fortaleciendo nuestra presencia en los territorios para servir a las comunidades con honestidad, compromiso y valores.

Hoy damos gracias a Dios porque nuestra líder Nubia Sosa asumió oficialmente su cargo como concejal del municipio de Socorro, Santander, para lo que resta del período constitucional 2024-2027. Este importante acto contó con la presencia del alcalde municipal, secretarios de despacho, concejales, representantes de la comunidad y periodistas, quienes acompañaron esta posesión.

Desde el Partido MIRA reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando por el bienestar de los santandereanos, impulsando una gestión cercana a la ciudadanía, basada en la honestidad, el servicio y los valores que nos caracterizan. Seguiremos construyendo soluciones para las comunidades y fortaleciendo nuestra labor en todo el departamento de Santander.