Política de vivienda en Bogotá se queda en el papel: denuncian metas con ejecución en 0%

100 subsidios de vivienda rural y 1.000 subsidios de mejoramiento reportan 0% de ejecución al cierre de 2025.

Direcciones operativas de la Secretaría del Hábitat presentan un rezago crítico en su desempeño.

Solo una línea de inversión supera el 30% de avance, mientras las demás están estancadas.

Bancada del Partido MIRA propone una Gerencia de Ejecución Resolutiva para salvar los programas estancados.

Bogotá, 20 de abril de 2026. El concejal Fabián Puentes, del Partido Político MIRA, denunció una alarmante desconexión en la política de vivienda de la ciudad. Durante un debate de control político, señaló que las soluciones reales no llegan a los barrios más necesitados. Según las cifras oficiales, programas clave para la dignidad ciudadana no avanzaron un solo paso durante el último año.

Metas con 0% de ejecución: La denuncia de Fabián Puentes

A pesar de existir una política pública estructurada, el impacto en el territorio es mínimo. El concejal reveló que el Proyecto de Inversión 8090 presenta líneas muy sensibles estancadas. Específicamente, los subsidios de vivienda rural y los mejoramientos progresivos reportan una ejecución del 0%.

Esta parálisis administrativa afecta a miles de hogares. Muchas familias bogotanas permanecen condenadas al hacinamiento o a pagar arriendos prolongados. “La política falla cuando no logra pasar del papel al territorio”, afirmó Puentes.

Fallas estructurales en la Secretaría del Hábitat

La denuncia evidencia un patrón de baja ejecución que impide convertir los recursos en bienestar real. Las áreas operativas encargadas de los recursos muestran niveles preocupantes. Por ejemplo, la Dirección de Operaciones apenas alcanzó un 58% de desempeño.

Por su parte, la Dirección de Mejoramiento Habitacional llegó solo al 62%. Estas cifras demuestran una falla estructural en la gestión de la entidad. Al cierre de 2025, se reportaron 100 subsidios rurales y 1.000 subsidios de mejoramiento sin ejecución alguna.

Una Gerencia de Ejecución Resolutiva para Bogotá

Ante este panorama, el concejal Puentes concluyó que el modelo actual de gestión no es eficaz. Por ello, propuso la creación de una Gerencia de Ejecución con capacidad resolutiva. Este modelo busca especialización operativa para destrabar las líneas que hoy están en cero.

El objetivo es garantizar que el cierre financiero de los hogares sea una realidad en 2026. Mientras la administración presenta planes en el papel, la realidad en las zonas rurales es de estancamiento. La gente sigue esperando soluciones concretas.