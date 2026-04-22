Los concejales del Partido MIRA, Fabián Puentes y Samir Bedoya, denuncian un aumento de "odio religioso" y violencia simbólica en Bogotá, exigiendo protocolos claros para proteger los espacios de fe durante las protestas.

En el Concejo de Bogotá, los concejales Fabián Puentes y Samir Bedoya hicieron un llamado a la Administración Distrital. El debate trató sobre la convivencia y la libertad religiosa en Bogotá. Los cabildantes señalaron fallas en la protección de los ciudadanos en sus espacios de fe durante las protestas.

La violencia simbólica no debe normalizarse

El concejal Fabián Puentes usó datos técnicos para sustentar la urgencia de proteger a los creyentes. Según estudios de la Universidad Nacional, existe un crecimiento de la “violencia simbólica” en la capital. Puentes afirmó que el discurso político no debe usarse para estigmatizar a comunidades religiosas. “Si se exige respeto, se tiene que dar respeto”, sentenció el cabildante. Por ello, solicitó que la Personería documente formalmente los ataques por motivos de fe.

Armonización de derechos y protección del culto

Samir Bedoya calificó como “fragmentada” la respuesta distrital ante los recientes incidentes de intolerancia. Según Bedoya, el deber del Estado es armonizar los derechos en una democracia. Una ciudad plural protege a quien se moviliza y también a quien desea orar en paz.

La bancada solicitó un protocolo distrital específico para proteger el ejercicio del culto. Este protocolo debe incluir reglas claras de prevención ante hostigamientos. Finalmente, pidieron a la Secretaría de Cultura una pedagogía de respeto hacia la expresión religiosa. También propusieron una ruta institucional para denunciar vulneraciones a la libertad religiosa en Bogotá.