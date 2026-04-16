Defendemos la legalidad y el bolsillo de los colombianos

Respaldamos el fallo de la Corte Constitucional y reiteramos que no más impuestos por decreto ni improvisación fiscal.

Desde el Partido MIRA respaldamos la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la Emergencia Económica, un fallo que protege a los colombianos frente a medidas tributarias impuestas sin el debido trámite democrático. Reconocemos que esta decisión elimina el IVA del 19% a varias actividades, frena el impuesto al patrimonio y ordena la devolución de dineros recaudados, al tiempo que preserva alivios tributarios importantes.

Reiteramos que gobernar exige responsabilidad, planeación y respeto por las instituciones. No se puede recurrir a emergencias como atajo para imponer cargas fiscales ni sustituir el debate en el Congreso. Estas decisiones generan incertidumbre, afectan la inversión y terminan impactando el costo de vida de los ciudadanos, especialmente de trabajadores, emprendedores y micronegocios.

Insistimos en la necesidad de una gestión pública austera y transparente. Proponemos redirigir recursos no ejecutados a inversión social, auditar con rigor los fondos destinados a la atención de desastres y fortalecer la cooperación internacional ante la crisis climática.

Además, impulsaremos una iniciativa para que no se creen nuevos impuestos sin que antes el Gobierno implemente y certifique un plan integral de austeridad. Seguiremos vigilantes frente a futuras decisiones y defendiendo la estabilidad económica del país.