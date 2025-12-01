Partido MIRA inscribe a sus candidatos al Senado para las elecciones 2026

Ana Paola Agudelo, Manuel Virgüez Piraquive y Carlos Eduardo Guevara oficializan su aspiración para continuar representando al país en el Congreso.

El Partido MIRA oficializó la inscripción de sus candidatos al Senado de la República para las elecciones de 2026, reafirmando su compromiso con un liderazgo transparente, cercano y orientado al servicio.

El Partido MIRA realizó la inscripción oficial de sus candidatos al Senado para las elecciones de 2026, consolidando una lista que combina experiencia, coherencia y compromiso con el país. La actual Primera Vicepresidenta del Senado, Ana Paola Agudelo, encabeza la propuesta legislativa del Partido, destacada por su liderazgo y defensa de los derechos de la ciudadanía.

Junto a ella, los senadores Manuel Virgüez Piraquive, actual presidente del Partido Político MIRA y Carlos Eduardo Guevara reafirmaron su intención de continuar representando al Partido, respaldados por una trayectoria marcada por la gestión responsable, la disciplina legislativa y la promoción de iniciativas orientadas al bienestar social.

Con estas inscripciones, MIRA se prepara para fortalecer su presencia en el Congreso y seguir impulsando propuestas que reflejen los valores de servicio, honestidad y transparencia. Invitamos a la ciudadanía a acompañar este proceso hacia las elecciones del 2026