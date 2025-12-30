Salario Mínimo ¡Una balanza para el bolsillo!

Salario justo para el trabajador y alivio para quien genera empleo

La bancada del Partido MIRA respalda el anuncio del Gobierno Nacional sobre el aumento del salario mínimo para 2026, destacando la necesidad de que este avance se traduzca en un beneficio real para los trabajadores sin afectar el empleo ni el costo de vida.

La bancada del Partido MIRA reconoce que el incremento del salario mínimo fortalece el poder adquisitivo de los trabajadores y desarrolla el principio del mínimo vital, consagrado en la Constitución Política y reiterado por la Corte Constitucional como un derecho fundamental.

Sin embargo, su impacto social dependerá de medidas que eviten el aumento automático de precios, tarifas e impuestos. Por ello, proponemos la reducción de cargas tributarias para empresas de todos los tamaños, con el fin de compensar mayores costos laborales, proteger el empleo formal y reducir la informalidad.

Asimismo, es clave proteger el poder adquisitivo de trabajadores y pensionados, evitando la indexación automática de bienes y servicios esenciales. También insistimos en políticas de formalización, emprendimiento, crédito y protección social para más del 55% de ocupados informales.

El aumento del salario mínimo debe hacer parte de una ecuación integral que cuide el empleo, contenga la inflación y garantice transparencia, austeridad y eficiencia en el gasto público.