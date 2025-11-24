La coalición Ahora Colombia designa a Juan Sebastián Gómez como cabeza de lista al Senado para 2026.

Un liderazgo regional que impulsa la unidad y el fortalecimiento institucional

La coalición Ahora Colombia, conformada por el Partido MIRA, el Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso, anunció por consenso la designación de Juan Sebastián Gómez González como cabeza de lista al Senado para las elecciones de 2026

Gómez, actual Primer Vicepresidente de la Cámara de Representantes, cuenta con más de 24 años de trayectoria en el servicio público, destacándose por un liderazgo cercano a las regiones, respetuoso de las diferencias y comprometido con la defensa de la Constitución. Su visión ha sido reconocida por promover un ejercicio político que integra diversas voces y construye sobre la confianza institucional.

Desde esta nueva etapa, Ahora Colombia reafirma su propósito de avanzar unida, convencida de que la transformación del país se impulsa desde los territorios y desde un pluralismo que pone en el centro a las personas y sus necesidades.

La coalición proyecta un futuro donde las decisiones políticas fortalezcan la democracia, promuevan el desarrollo regional y respondan a los desafíos actuales del país.