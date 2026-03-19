El concejal Samir Bedoya Piraquive señaló que la administración no ha presentado el rigor técnico suficiente para justificar la venta del 9.4% de las acciones del GEB, advirtiendo que no se debe comprometer el patrimonio público por afán de liquidez.

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2026. Durante el debate de control político sobre la Enajenación acciones Grupo de Energía de Bogotá , el concejal Samir Bedoya Piraquive, del Partido Político MIRA, señaló que la administración distrital aún no ha presentado el rigor técnico suficiente para justificar la venta del 9.4% de la participación accionaria en dicha entidad.

Falta de rigor técnico en la propuesta de venta

El concejal explicó que, según la Secretaría de Hacienda, el proceso se encuentra apenas en una fase exploratoria que incluye estudios de mercado y análisis de riesgos aún en desarrollo. Bajo esta premisa, el cabildante cuestionó que se abra una discusión pública sobre un activo estratégico de la ciudad sin contar con los soportes técnicos completos que deberían fundamentar la Enajenación acciones Grupo de Energía de Bogotá.

Riesgos de basar decisiones en expectativas de mercado

Asimismo, manifestó que la intención de vender una parte de la Empresa de Energía no puede basarse únicamente en el comportamiento reciente de la acción, ya que esto constituye una expectativa y no una demostración financiera formal. Al tratarse de un sector estratégico como el energético, Bedoya argumentó que una decisión de esta magnitud debe sustentarse en valoraciones formales y escenarios comparados. «Se requiere de una evaluación rigurosa de riesgos y una trazabilidad clara sobre el destino de los recursos para garantizar un beneficio real para la capital», enfatizó el cabildante.

Llamado a la prudencia y responsabilidad fiscal

Finalmente, el concejal hizo un llamado a la prudencia institucional y advirtió que no es adecuado enajenar patrimonio público por afán de liquidez. Subrayó que el debate sobre la Enajenación acciones Grupo de Energía de Bogotá debe centrarse exclusivamente en la conveniencia técnica de la operación. «Hoy, con la información que se presenta, esa demostración aún no está completa», concluyó el representante del Partido MIRA.