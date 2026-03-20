Los concejales Fabián Puentes y Samir Bedoya advierten que el Multicampus de Suba iniciará con contenedores para 920 estudiantes, una medida de "emergencia" que carece de garantías para una construcción definitiva

Concejales de Bogotá del Partido MIRA ponen el foco en un proyecto que, aseguran, no puede permitirse la improvisación.

BOGOTÁ, D.C., 20 de marzo de 2026. — En el marco de la entrega de los predios para el esperado Multicampus Universitario de Suba, los concejales de la ciudad, Fabián Puentes y Samir Bedoya Piraquive, denunciaron que la fase inicial de este proyecto, basada en «estructuras modulares», pone en riesgo la calidad educativa y la dignidad de los estudiantes.

El proyecto, que contempla una inversión de 215 mil millones de pesos entre 2026 y 2028 bajo el CONPES 4181, pretende iniciar operaciones en el segundo semestre de 2026 con la instalación de 64 estructuras modulares (contenedores) en un área de 5.600 metros cuadrados. Para los cabildantes, si bien celebran el avance del proyecto, este inicio es una solución de «emergencia» para albergar a 920 estudiantes, lo cual no garantiza una solución de fondo a la brecha educativa de la localidad.

El concejal Fabián Puentes fue enfático al señalar la falta de garantías contractuales para una obra definitiva. Al respecto, afirmó: «El Multicampus debe ser una infraestructura de calidad, pero hoy no hay contrato de obra y se plantea iniciar con módulos provisionales. Desde el Partido MIRA solicitamos a Atenea no entregar predios sin garantías reales de construcción».

Además, solicitó que se tenga una planeación clara de una construcción propia de un multicampus universitario de alto nivel, como merecen los jóvenes. Asimismo, el cabildante advirtió sobre el peligro de que la provisionalidad se convierta en la norma, pues la fase «tem¡Entendido! Ese semáforo en rojo indica que debemos optimizar el texto para que sea más legible y amigable con los buscadores (SEO). He ajustado el comunicado acortando la longitud de las oraciones e integrando los subtítulos estratégicamente para que pase el filtro de legibilidad.

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“De un potrero a clases en contenedores”: denuncian improvisación en el Multicampus Universitario de Suba

Concejales de Bogotá del Partido MIRA ponen el foco en un proyecto que, aseguran, no puede permitirse la improvisación.

BOGOTÁ, D.C., 20 de marzo de 2026. — En la entrega de predios del Multicampus Universitario de Suba, los concejales Fabián Puentes y Samir Bedoya Piraquive lanzaron una alerta. Denunciaron que el uso de «estructuras modulares» en la fase inicial arriesga la calidad educativa y la dignidad estudiantil.

Inversión millonaria en estructuras temporales

El proyecto contempla una inversión de 215 mil millones de pesos entre 2026 y 2028 bajo el CONPES 4181. Se planea iniciar operaciones en el segundo semestre de 2026. Para ello, se instalarán 64 estructuras modulares (contenedores) en un área de 5.600 metros cuadrados.

Aunque los cabildantes celebran el avance, consideran que esta es una solución de «emergencia». El espacio albergará a 920 estudiantes, pero no garantiza una solución de fondo a la brecha educativa local.

Falta de garantías para una obra definitiva

El concejal Fabián Puentes enfatizó la falta de garantías contractuales para una infraestructura permanente. Al respecto, afirmó:

«El Multicampus debe ser una infraestructura de calidad. Hoy no hay contrato de obra y se plantea iniciar con módulos provisionales. Desde el Partido MIRA solicitamos a Atenea no entregar predios sin garantías reales de construcción».

Puentes solicitó una planeación clara para un campus de alto nivel, tal como merecen los jóvenes. Advirtió que la fase «temporal» no debe transformarse en una norma permanente basada en contenedores.

Calidad educativa vs. anuncios políticos

El cabildante fue enfático: la educación pública de calidad requiere visión y responsabilidad, no contenedores. «No es un asunto de improvisación ni de populismo. La educación exige decisiones serias y soluciones de fondo», sostuvo. La calidad se garantiza con infraestructura digna y bien planificada.

Aseguró que la urgencia de anuncios políticos no debe primar sobre la planeación técnica. Añadió que la comunidad de Suba ha esperado décadas por esta oportunidad. Por ello, no deben conformarse con proyectos a medias.

Control político y vigilancia de recursos

Finalmente, ambos concejales anunciaron un proceso de control político y vigilancia estricta. El objetivo es asegurar que lo provisional no reemplace la infraestructura definitiva.

Exigirán el paso de «módulos» a ladrillos en el menor tiempo posible. Buscan saldar la deuda histórica con los jóvenes y el noroccidente de la capital.