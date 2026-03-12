El Concejo de Bogotá aprobó por unanimidad el proyecto del Partido MIRA para aumentar a 80 las Comisarías de Familia, implementando atención virtual 24/7 y equipos interdisciplinarios para combatir la violencia intrafamiliar.

Bogotá D.C., 12 de marzo de 2026. En una decisión unánime, el Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 744 de 2025. Esta iniciativa, de autoría de la bancada del Partido Político MIRA, establece la ampliación y modernización del de las Comisarías de Familia y ahora pasa a sanción del Alcalde Mayor para convertirse en Acuerdo de Ciudad.

Este Proyecto de Acuerdo amplía hasta ochenta (80) Comisarías de Familia en Bogotá. Una de las principales novedades es la implementación de la modalidad virtual o no presencial, la cual operará con atención permanente y disponibilidad las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el fin de eliminar barreras de horario y movilidad para las víctimas. Además, estas unidades contarán con equipos interdisciplinarios integrados por profesionales especializados en atención psicosocial y jurídica, garantizando un enfoque de género y de derechos humanos.

Al respecto, el concejal Fabián Andrés Puentes Sierra destacó que este proyecto es clavec para fortalecer la justicia familiar y ampliar la atención en toda la ciudad además, destacó la necesidad de cumplir con los estándares legales de atención, señalando que hoy Bogotá cuenta con solo 38 comisarías, cuando la Ley 2126 de 2021 establece que debería existir al menos una por cada 100.000 habitantes. Con una población que supera los 8 millones de personas, el cabildante enfatizó: “la ciudad requiere de estos equipos completos para evitar el colapso del sistema frente a una demanda que crece constantemente y las mas afectadas son las mujeres y los niños, es algo que quisimos ponerle el foco.

Además el concejal advirtió que entre el 1 de enero y el 3 de agosto de 2025 se registraron 42 homicidios dentro de casas de habitación en Bogotá, donde el 66% de los casos ocurrieron por motivos de venganza o intolerancia. Con este proyecto, se busca garantizar que los derechos de quienes sufren violencia no sean letra muerta, sino una realidad efectiva y oportuna.

Pro su parte el concejal Samir Bedoya Piraquive aseguró que la realidad en las localidades no es nada alentador las localidades de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá y Suba concentraron más de 9.500 casos en el primer semestre de 2025, lo que representa cerca del 50% del total de víctimas atendidas en el Distrito.

Ante este panorama, el nuevo marco normativo incluye la capacitación obligatoria para todos los funcionarios en materia de violencias e obliga a la administración a presentar un informe anual de seguimiento ante el Concejo de Bogotá para evaluar los avances en cobertura y ejecución presupuestal. Con esta aprobación, Bogotá reafirma el mandato constitucional de proteger a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y combatir y prevenir la grave crisis de violencia familiar en al ciudad.