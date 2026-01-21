Colombia necesita hechos, no solo anuncios.

El presidente del Partido MIRA, Manuel Virgüez Piraquive, fija una posición clara sobre la reducción de la prima a congresistas y la urgencia de una austeridad real en todo el Estado.

El senador Manuel Virgüez Piraquive, presidente del Partido MIRA, respalda la reducción de la prima a los congresistas como una señal necesaria, pero advierte que el país no puede seguir gobernándose con medidas simbólicas ni anuncios mediáticos. Señala que la austeridad no debe ser selectiva, sino real, integral y comenzar desde el Gobierno Nacional.

Desde su posición, recalca que la verdadera austeridad se construye por la vía institucional y recuerda que el Partido MIRA ha apoyado responsablemente los debates sobre reducción salarial en el Congreso. Sin embargo, enfatiza que el principal problema fiscal de Colombia radica en el despilfarro estatal: excesiva publicidad oficial, viajes innecesarios, comitivas sobredimensionadas, burocracia creciente, contratos sin impacto social y baja ejecución presupuestal.

El senador sostiene que el país necesita un decreto serio de austeridad en el gasto público que proteja cada peso de los colombianos. Para el Partido MIRA, la responsabilidad fiscal no es un discurso, sino un deber moral, y gobernar implica dar ejemplo con hechos, no solo con anuncios.